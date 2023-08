Chronik

Mit 20 Flüchtlingen gestoppt: Schlepper vor Gericht

Rund 140 Schlepper sind im ersten Halbjahr allein im Burgenland festgenommen worden, heißt es aus dem Innenministerium. Dementsprechend viel zu tun gibt es für die Richterinnen und Richter am Landesgericht in Eisenstadt. Am Mittwoch steht ein Schlepper vor Gericht, der mit 20 Flüchtlingen in Niederösterreich gestoppt wurde.