Für Tangokurs von Berlin nach Neumarkt

Kunst kommt bekanntlich von Können und dieses Können wird in Neumarkt an der Raab schon seit über 50 Jahren gelehrt. Man kann sich im Künstlerdorf total auf seine eigene Kreativität und auf seine eigene Gedankenwelt konzentrieren, es gibt hier keinerlei urbane Ablenkungen. Man kehrt zurück zu sich selbst und zur Natur, so Obfrau Petra Werkovits.

Sommmerakademie im Künstlerdorf Neumarkt

Internationales Interesse ist groß

Die Vielfalt der Kurse ist groß. Vom „Gypsy Jazz“ Workshop über plastisches Gestalten mit Bronze bis zum kreativen Schreiben. In mehr als zehn unterschiedlichen Kursen können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausprobieren. So wie etwa auch beim „Tango Argentino“. Der Tangokurs sei für die Teilnehmenden immer etwas ganz Besonderes. „Es ist einerseits die Atmosphäre vom Künstlerdorf, dieses Eingebundensein in die Kreativität, die hier stattfindet, aber natürlich auch das Besondere einer Tangowoche in der man ganz intensiv am Tanzen ist und wirklich ein ‚Tangoflow‘ entsteht“, so Tanzlehrerin Sigrid Mark.

Um in Neumarkt Tango zu lernen, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilweise weite Strecken zurückgelegt. „Ich bin tatsächlich extra aus Berlin hierhergekommen, um Tango zu lernen und weil ich diese Trainerinnen einfach exzellent finde und auch die Gruppe sehr angenehm ist. Ich fahre eigentlich fast jedes Jahr hier her“, so Silke Gahleitner aus Berlin. Die südburgenländische Muse hat in Neumarkt eindeutig zugeschlagen: Bis 18. August können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch bei der Sommerakademie kreativ austoben.