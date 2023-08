Neues Katastrophenschutzlager in Eisenstadt

Neben den Feuerwehren standen in den vergangenen Tagen auch hunderte Rotkreuzmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unwettergebieten der Steiermark und in Kärnten im Einsatz. Um für derartige Fälle im Burgenland besser gerüstet zu sein, wird nun ein neues Katastrophenlager errichtet. Das Katastrophenlager soll im September fertiggestellt sein. Die Kosten betragen an die 850.000 Euro.

Lager wird überregional eingesetzt

Bewähren musste sich das Rote Kreuz in der Vergangenheit auch bei der Flüchtlingskrise bedingt durch die Konflikte in Syrien und der Ukraine sowie während der Coronaviruspandemie. Die Materialien würden immer mehr werden. Man müsse in der Zukunft auf solche Krisen und Katastrophensituationen auch entsprechend vorbereitet sein. Und deswegen sei es einfach ein Gebot der Stunde, in Eisenstadt ein Lager einzurichten, so der Landesgeschäftsleiter des Roten Kreuzes, Thomas Wallner.

ORF

Das neue Katastrophenlager in Eisenstadt dient der überregionalen Versorgung. Die Katastropheneinheiten bleiben aber wie gehabt über das gesamte Land verteilt. „Wir sind jetzt so aufgestellt, dass wir in jedem Bezirk eine Einsatzgruppe haben. Wir verwalten hier vom Landesverband speziell geschulte Hilfseinheiten, die wir ausbilden, wo wir hier auch in der Katastrophenhilfe gemeinsam natürlich mit den anderen Organisationen sehr helfen“, so Wallner.