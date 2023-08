Sommer feiert dank „Lotte“ Comeback

Mitte August kehrt der Hochsommer im Burgenland wieder zurück. Freibäder, Badeseen und Eissalons waren am Wochenende und am Montag wieder gut besucht. Zu verdanken ist das Sommerwetter dem Hochdruckgebiet Lotte, das übrigens nach einer Vorarlbergerin benannt wurde – mehr dazu in Hoch „Lotte“ nach Vorarlbergerin benannt.

Sommer ist gekommen um zu bleiben

Bei den Burgenländerinnen und Burgenländern ist die Freude darüber, dass der Sommer ein Comeback feiert, jedenfalls groß. Der Herbst sei schon ein bisschen zu schnell gekommen. „Deswegen sind wir glaub ich alle froh, dass wir wieder baden gehen können“, so eine Badegästin im Freibad in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Er sei die vergangenen zwei Wochen in Kärnten gewesen und habe schon lange nicht mehr so viele Sirenen gehört und Einsatzfahrzeuge gesehen. „Jetzt passt alles wieder“, freute sich ein weiterer Badegast. Der Sommer ist gekommen um zu bleiben, auch in den kommenden Tagen rechnet man im Burgenland weiterhin mit hohen Temperaturen – mehr dazu in Wetterprognose Burgenland.