Segel-Teams bei Weltmeisterschaft auf Kurs

Mit den Plätzen 14 und 15 qualifizierten sich die Nacra-17-Teams Laura Farese/Matthäus Zöchling und Tanja Frank/Lukas Haberl souverän für die Goldflotte der besten 25 Boote. „Die Goldflotte wird zwar nochmal anders und vor allem enger. Aber wir brauchen uns nicht verstecken“, sagte Tanja Frank nach Ende der Qualifikation.

An der bisherigen Taktik wollen beide Teams nur wenig ändern, sagt Matthäus Zöchling: „Ich glaube, die Herangehensweise bleibt ähnlich. Wir sind ja auch bisher mit vielen guten Teams in einer Flotte gesegelt.“ Sechs Wettfahrten werden in der Goldflotte absolviert, danach qualifizieren sich die besten zehn Teams für das finale Medal-Race.

Schwieriger Auftakt für Clemens Kübber

Clemens Kübber vom Union Yacht Club Neusiedlersee war in den ersten beiden Rennen der ILCA 7-Klasse mit schwierigen Bedingungen konfrontiert. Nach den Plätzen 55 und 60 liegt Kübber an 120. Stelle. „Es war kein guter Tag für mich. Ich bin zweimal schlecht gestartet, kam falsch raus und konnte dann nur noch wenig ausrichten. Ich bleibe aber optimistisch, denn der Speed passt“, sagt Kübber.

WM-Start für Bontus und Abicht

Für Kitesurfer Valentin Bontus und Lorena Abicht in der iQFoil-Klasse beginnt das Abenteuer WM erst am Montag. Bontus holte mit Rang sieben bei den Pre-Olympics vor Marseille sein bislang bestes Resultat auf Top-Niveau. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft will der Racer vom Yachtclub Podersdorf nachlegen. „Meine Performance in Marseille war am Punkt. Es war ein richtiger ‚Boost‘ für die Weltmeisterschaft. Ich bin top vorbereitet und bereit für den Vergleich. Mein Ziel ist der Quotenplatz für Olympia. Dafür werde ich die nächsten Tage alles in die Waagschale werfen“, so Bontus zu seiner Zielsetzung.

Ebenfalls um die Olympia-Qualifikation geht es für die Neusiedlerin Lorena Abicht. Die iQFoil-Klasse wird bei den Olympischen Spielen 2024 erstmals im Programm vertreten sein. „In unserer Klasse werden hier elf Nationentickets vergeben. Ich werde alles geben, meine Lernkurve ist nach wie vor steil, aber ich bin in meinem Prozess noch nicht so weit. Ich glaube nicht, dass es für einen Quotenplatz reichen wird. Aber spätestens bei der ‚Last Chance Regatta‘ nächstes Frühjahr in Hyères möchte ich so weit sein“, sagte Lorena Abicht. Die 29-Jährige kämpft um ihre zweite Olympia-Kampagne. Bei Tokio 2021 startete sie im 49erFX gemeinsam mit Tanja Frank.