Nickelsdorf: Eltern mit Schaufel und Kochtopf erschlagen

Es sind brutale Details, die die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Montag gegenüber dem ORF Burgenland bestätigte. Mit einer Schotterschaufel soll der 33-jährige Sohn seinen Vater getötet haben. Seine Mutter soll er mit einem Kochtopf erschlagen haben. Im Garten hat sich der Mann anschließend mit einer Schreckschusspistole das Leben genommen – mehr dazu in Doppelmord und Suizid in Nickelsdorf.

Vater wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt

Fest steht, dass er psychische Probleme hatte und deshalb in Behandlung war. Was genau ihn zu dieser Tat veranlasst hat, darauf gibt es bisher aber noch keine Hinweise. Bekannt ist hingegen, dass der Vater des mutmaßlichen Täters in den 1980er und 1990er Jahren zunächst politisch bei der FPÖ als Gemeinderat in Nickelsdorf aktiv war. Allerdings überwarf er sich mit den Freiheitlichen und gründete schließlich eine eigene Partei. Im Jahr 2000 wurde er wegen NS-Wiederbetätigung und Verstoßes gegen das Verbotsgesetz rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt.