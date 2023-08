Aufräumen und Aufarbeiten nach dem Unwetter

Das Schadenausmaß ist etwa beim Pferdehof Schwab in Strem groß. Stall und Weiden wurden überschwemmt. Am Sonntag danach erinnern noch ein paar Lacken an das Hochwasser vom vorigen Wochenende – mehr dazu in Unwetter: Vorerst Entspannung im Burgenland und Spuren der Zerstörung nach Hochwasser. Damals sind der Zickenbach und die Strem über die Ufer getreten. Auf den Weiden des Pferdehofes Schwab stand das Wasser kniehoch. Knapp 30 Pferde wurden evakuiert und auf mehrere Ställe in der Umgebung aufgeteilt.

ORF

Pferdehof bereits zum vierten Mal überschwemmt

Seit Sonntag ist diese Pferdefamilie wieder vereint. Am Hof wurde in den vergangenen Tagen aufgeräumt, das Wasser abgepumpt, die Schäden repariert. Andere Pferdehalter haben Heidi Schwab tatkräftig geholfen und sie auch moralisch unterstützt. Der Hof wurde seit dem Jahrhunderthochwasser 2009 bereits zum vierten Mal überschwemmt. „Es ist schwer. Da wir das nun zum vierten Mal gehabt haben, ist nun echt die Frage, was nun passieren wird. Bleiben wir hier, gehen wir weg? Wird da etwas gemacht von der Gemeinde? Es hängt alles ein bisschen in der Luft“, so Pferdezüchterin Heidi Schwab.

ORF

Rund 200 Heuballen standen im Wasser, begannen zu schimmeln und müssen nun entsorgt werden. Heidi Schwab ist der Meinung, dass die zuständigen Behörden endlich klären sollten, warum die Bäche hier übergehen. „Es ist ein Rückhaltebecken gebaut worden, aber das Wasser ist trotzdem gekommen, und das Rückhaltebecken war fast leer. Es ist so schade, weil sie haben es ja gebaut, damit das nicht passiert. Es sind ja nicht nur wir betroffen, sondern auch die Nachbarhäuser“, so Heidi Schwab.

ORF

Betreiber hoffen auf Notfallkonzept

Auch ein Notfallplan solle erstellt werden, hofft man bei den Pferdezüchtern. Bei der Evakuierung der Pferde habe die Kommunikation mit den Einsatzkräften nicht geklappt. „Wenn man mit den Pferden kommt, und dann eine Aussage kommt wie ‚Du gehst mir schon am Geist mit deinen Viechern‘ – auf gut Deutsch gesagt – so etwas gehört sich nicht. Dafür sind die Einsatzkräfte geschult. Sie sollten schon helfen und nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen. Ein Notfallplan wäre super“, so Michaela Hofegger vom Verein „Zickenstall“. Die Pferdehalter hoffen, dass bei einer behördlichen Begehung Ende August Lösungen gefunden werden.