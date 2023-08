Chronik

Nickelsdorf: Keine neuen Erkenntnisse nach Bluttat

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord durch einen 33-Jährigen an seinen Eltern und dessen Suizid am Samstag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat es bis Sonntag vorerst keine neuen Erkenntnisse gegeben.