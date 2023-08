Nach 100-Jahr-Jubiläum: Burg Schlaining plant Zukunft

Rund 4000 Besucherinnen und Besucher pro Monat verzeichnet die Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining auch nach zwei Jahren Ausstellungsbetrieb. Insgesamt ist die Bilanz für den Burgkoordinator Norbert Darabos erfreulich. „Wir haben über 90.000 Besucher in der Ausstellung hier auf der Burg gehabt. Auf der Burg waren insgesamt es 120.000 bis 125.000 Besucher. Das ist ein Erfolg, den ich mir vor Beginn dieser Ausstellung nicht vorstellen konnte“, so Darabos.

Bis 11. November bleibt die Jubiläumsausstellung bestehen, dann wird sie in das Haus der Zeitgeschichte umgebaut. „Diese Ausstellung wird bestehen bleiben. Es wird die Geschichte des Burgenlandes widerspiegeln, von 1921 weg. Wir werden ein bisschen zurückgehen, auch um die Geschichte auch noch plausibler zu erklären. Darüber hinaus wird es immer neue, attraktive Sonderausstellungen geben“, so Darabos. Eine Sonderausstellungen wird es zum Thema Frieden geben. Mit einer Ausstellung über Tobias Portschy will man auch die Zeit des Nationalsozialismus im Burgenland beleuchten.

Überhaupt soll Schlaining zum touristischen Hotspot im Südburgenland und die Ausstellungsfläche erweitert werden. Im schwarzen Hof ist auf rund 300 Quadratmetern ein Burgmuseum geplant. „Die Leute haben gesagt, dass sie noch mehr von der Burg sehen wollen. Wir werden das multimedial aufbauen, und das wird auch sehr attraktiv werden für Kinder“, so Darabos. Bereits ab April 2024 kann auf Burg Schlaining das Haus der Zeitgeschichte mit den Sonderausstellungen sowie dem neuen Burgmuseum besichtigt werden.