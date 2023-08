KfV warnt vor Auswirkungen der Hitze

Viele der österreichweit mehr als 1.200 Befragten empfinden die extreme Hitze im Sommer als Qual. Fast jeder zweite hat an Hitzetagen bereits einen Schwächeanfall erlitten. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und Jüngere häufiger als Personen über 50, zeigt die Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit.

Kopfschmerzen, Erbrechen, Fieber

Bei extremer Hitze, kann es bei manchen sogar zu Hitzschlägen kommen. Symptome wie etwa heftige Kopfschmerzen, Erbrechen oder Fieber sind Anzeichen dafür, erklärt Umweltmediziner Hans Peter Hutter von der MedUni Wien. Betroffene Personen sollen so schnell wie möglich aus der Sonne gebracht und gekühlt werden – beispielsweise mit feuchten Tüchern. Einer bewusstlosen Person sollte niemals Flüssigkeit verabreicht werden, warnt Hutter.

Die durchschnittliche Dauer einer Hitzewelle hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits um rund zwei Tage zugenommen. Von einer Hitzwelle spricht man, wenn die Lufttemperatur an mindestens drei Tagen über 30 Grad liegt. Klimaanlagen sind deshalb unter den baulichen Anpassungen derzeit am beliebtesten: 23 Prozent der Befragten haben bereits eine, 29 Prozent planen die Anschaffung. Werden Klimaanlagen genutzt, sollte die Temperatur bis zu sechs Grad unter der Außentemperatur eingestellt werden, rät das Kuratorium.