MSV2020 gewinnt emotionales Bezirksderby

Vor allem in den 1990er Jahren zog das Derby zwischen Mattersburg und Rohrbach die gesamte Region in den Bann. 1994 kamen 6700 Zuschauer zum Entscheidungsspiel in der Landesliga, das Mattersburg mit 1:0 gewann und damit in die Ostliga aufstieg. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im April 2000, die Partie endete 1:1. Der damalige SV Mattersburg stieg anschließend in die zweite Bundesliga auf, Rohrbach in die Landesliga ab. Seither gab es kein Aufeinandertreffen der beiden rivalisierten Klubs.

Rekordkulisse

Mit dem Aufstieg des SV Mattersburg Nachfolgeverein MSV2020 in die 2. Liga Mitte war der Weg für die Neuauflage des Derbys geebnet. Der Rahmen dafür hätte kaum besser sein können. Bei tollem Wetter pilgerten Samstagabend rund 2000 Fans in das Pappelstadion, um endlich wieder das Derby zwischen Mattersburg und Rohrbach erleben zu können. Eine mehr als rekordverdächtige Zuschauerkulisse für ein Spiel der 2. Liga.

Fans und SVM-Legenden über das Schlagerspiel in der 2.Liga Mitte

Frühe Unterzahl

Das Spiel selbst begann von beiden Seiten verhalten. Mit dem ersten Aufreger des Spiels schwächte sich der MSV selbst. Routinier Alois Höller brachte Henrik Kirjak vor dem Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Manuel Gregorits zeigte die rote Karte. Höller musste vom Feld, der MSV war ab Minute 31 in Unterzahl. „Da darf ich nicht rutschen als letzter Mann. Ich dachte, ich spiele den Ball. Leider habe ich aber auch den Gegner erwischt. Das war für meine Mannschaft dann natürlich eine Mammutaufgabe“, sagte Alois Höller.

Die Mammutaufgabe für den MSV wurde nur kurze Zeit später noch größer. In Folge des fälligen Freistoßes fiel das 1:0 für Rohrbach durch einen abgefälschten Schuss von Henrik Kirjak. Die Mattersburger steckten aber nicht auf und kamen durch Matthias Müller noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen.

Matchwinner Sejmenovic

Nach der Pause war die personelle Unterlegenheit der Mattersburger nicht ersichtlich. Die Truppe von Josef Kühbauer zeigte ein aufopferungsvolles Spiel, dass in dem 2:1 Führungstreffer von Stürmer Mirza Sejmenovic (57. Minute) mündete. Der Neo-Papa feierte anschließend mit seinem Sohn auf dem Spielfeld.

Rohrbach fand in Hälfte zwei trotz Überzahl nicht in die Partie und kam kaum zu Torchancen. So setzte Mirza Sejmenovic in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor den Strich unter die Partie. Der MSV2020 gewann das Derby gegen Rohrbach mit 3:1. „Ich glaube, dass es im Endeffekt doch verdient war, auch wenn wir mit einem Mann weniger gespielt haben. Wir haben von Anfang an gebrannt auf dieses Spiel“, sagte der Doppeltorschütze. Trainer Josef Kühbauer fügte hinzu: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben so toll gekämpft und mit zehn Mann das Spiel gedreht. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.“

Dem SV Rohrbach gelang es nicht, die Mattersburger Party zu stören. Dass man in Unterzahl das Spiel nicht gewinnen konnte, ärgert Kapitän Daniel Tomassovits: „Es ist eigentlich unerklärlich. Das darf nicht passieren. Wir haben die Situation nach der roten Karte eigentlich optimal ausgenutzt. Doch dann ist uns der Faden gerissen und Mattersburg hat das eiskalt ausgenützt. Das darf einfach nicht passieren.“

Gelungenes Derby-Comeback

Mit dem 3:1-Sieg feiert der MSV2020 ein gelungenes Derby-Comeback im Pappelstadion. „Das ist etwas Herausragendes, und das war heute auch zu spüren“, sagte Josef Kühbauer. Die einmalige Kulisse in der fünfthöchsten Spielklasse Österreichs hat bei den Spielern einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

MSV2020-Leitwolf Alois Höller im Interview mit ORF Burgenland-Reporter Philip Dirnbeck

„Ein großes Kompliment an beide Fansektoren. Die Stimmung sowohl von den Rohrbacher-Fans als auch von unseren Fans war unglaublich", so Sejmenovic. „Das ist ein Spiel, von dem man in 15 oder 20 Jahren noch immer reden wird. Leider haben wir es verloren“, fügte Rohrbach-Trainer Karl Rupprecht hinzu.