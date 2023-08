Rückkehrer Kienzl trifft: NSC schlägt Oberwart

Ausgerechnet Vereinslegende Patrick Kienzl schoss in Minute 81 das erlösende 2:1 für Neusiedl. Kienzl hat im Sommer ja eigentlich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, ist aber wegen einiger verletzungsbedingter Ausfälle reaktiviert worden. Unmittelbar davor in der 78.Spielminute hat Matus Paukner für Neusiedl den Ausgleich für erzielt. Oberwart istzuvor nach einem Treffer von Neuzugang Lukas Ried in der 32.Minute lange in Führung gelegen. In Summe aber Neusiedl vor allem in der zweiten Halbzeit besser, womit der späte Auswärtssieg so auch in Ordnung geht.

ORF

Für Neusiedl war es in der heurigen Saison bislang ein Start nach Maß: Nach drei Spieltagen ist das Team von Trainer Stefan Rapp noch immer ungeschlagen und liegt in der Tabelle auf dem dritten Platz. Aufsteiger Oberwart liegt nach der zweiten Niederlage auf dem elften Tabellenplatz. Weiter dahinter liegt Draßburg auf Platz 13. Trotz zweifacher Führung verlor der dritte burgenländische Verein in der Regionalliga gegen Rapid 2 am Ende deutlich mit 2:5.