Grenzüberschreitender „HochSommer“

Das Festival „HochSommer“ hat am 4. August begonnen und dauert noch bis zum 15. August. Ein Schauplatz im Burgenland ist dabei die Ölmühle in Neumarkt an der Raab (Bezirk Jennersdorf). Das Projekt „Ernte 23“ befasst sich hier mit dem Thema Ressourcen, sagt Katrin Bucher Trantow, Initiatorin des Projekts Kunsthalleburgenland. „Ernte 23“ sei eine Reflexion darüber, was es bedeutet zu säen und zu ernten, so Bucher Trantow. Die Künstlerin Anna Paul befasst sich dabei etwa mit dem Kürbis und seiner Geschichte im Burgenland.

Ziel der Ausstellung in der Ölmühle sei es, dass sich möglichst viele Menschen Gedanken machen darüber, „wie man mit Ressourcen umgeht und wie konkret wir hier unser Leben auch bestreiten“, so Bucher Trantow. Weitere Austragungsorte von „HochSommer“ im Burgenland sind Eisenberg an der Raab und Jennersdorf.