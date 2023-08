Segel-WM im Zeichen von Olympia

Die beiden rot-weiß-roten Nacra 17-Teams haben der diesjährigen Weltmeisterschaft und der ersten Vergabe von Nationentickets für die Olympischen Spiele alles untergeordnet. Mit Ausnahme von kleinen Unterbrechungen haben Farese/Zöchling und Haberl/Frank in den vergangenen Monaten intensiv in den WM-Gewässern vor Den Haag trainiert. „Die Trainingslager waren für uns unglaublich wichtig. Das ist ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, den wir nutzen wollen und werden. Wir haben uns hier richtig einleben können und ausschließlich auf das Segeln konzentriert“, sagte Tanja Frank.

Olympia-Quali in Sichtweite

Mit den Plätzen zehn und zwölf bei den bisher großen Weltcup-Regatten in diesem Jahr in Palma de Mallorca und Hyères hat Tanja Frank gemeinsam mit ihrem oberösterreichischen Steuermann Lukas Haberl gezeigt, dass das Olympia-Ticket in Griffweite ist. „Wir haben heuer bewiesen, dass wir das Limit schaffen können. Unser Ziel ist es, die Weltmeisterschaft unter den neun besten Nationen zu beenden und so den Quotenplatz zu holen“, stellte Lukas Haberl klar.

Segelverband

Für Tanja Frank wäre es nach Rio 2016 und Tokio 2021 die dritte Teilnahme bei Olympischen Spielen. „Jede Qualifikation ist anders. Für Rio waren wir guter Dinge, dann war es aber knapper als gedacht. Für Tokio kam es mit der Silbermedaille bei der WM etwas überraschend. Nun ist es wieder eine andere Herausforderung. Wir haben gemeinsam vielleicht weniger Regatta-Erfahrung als manch anderen Teams, aber es ist machbar und wir werden alles geben“, so die Athletin vom Union Yacht Club Neusiedlersee.

„Für das Gefühl sehr wichtig“

Durch die lange Vorbereitung im WM-Revier erhofft sich auch das zweite Nacra 17-Boot mit Laura Farese und Matthäus Zöchling einen Vorteil. „Das Training hier war für das Gefühl sehr wichtig und wir haben unglaublich viel gelernt. Es gibt hier eine eigene Welle. Diese gut und vor allem schnell zu segeln, ist nicht so einfach. Zudem muss hier auch eine starke Strömung berücksichtigt werden. Aber das ist uns bislang sehr gut gelungen und wir sind gewappnet für die Weltmeisterschaft“, sagte Steuerfrau Laura Farese.

Das Duo vom Union Yacht Club Neusiedlersee fährt erstmals um ein Olympia-Ticket. „Wir wollen für Österreich den Olympia-Quotenplatz holen. Die besten neun Nationen werden damit belohnt, da soll rot-weiß-rot dabei sein", betonte Vorschoter Matthäus Zöchling. Und weiter: „Wenn man die letzten großen Regatten in Betracht zieht, wo immer zwei italienische Teams und Frankreich in den Top-10 waren, garantiert wohl der Einzug ins Medal-Race das Olympia-Ticket. Dort wollen wir hin“.

Bontus ab Montag um Kite-Ticket

Nicht nur die Nacra-17-Duos können bei der Weltmeisterschaft in Den Haag ein Olympia-Ticket ergattern. Auch der Podersdorfer Valentin Bontus hat in der Formula-Kite-Klasse Chancen auf einen Olympia-Startplatz. Die Kite-Surfer steigen erst am Montag in das WM-Geschehen ein.