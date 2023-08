Greenpeace: Mikroplastik in Seen festgestellt

Mit freiem Auge sind Mikroplastikpartikel kaum zu erkennen. Sie sind maximal fünf Millimeter groß, oft auch viel kleiner. Mit einer neuen Messmethode fand Greenpeace solche Partikel in allen untersuchten Seen, die meisten im Neusiedler See, nämlich rund 13 Partikel pro Liter. An der Alten Donau wurden 4,8 Partikel gezählt, am Neufelder See waren es 2,2.

Gesonderte Betrachtung

Das Ergebnis des Neusiedler Sees muss aber gesondert betrachtet werden, sagt Greenpeace-Expertin Lisa Panhuber: „Die Probe vom Neusiedler See ist nicht ganz mit den anderen vergleichbar, weil im Wasser vom Neusiedler See besonders viel Trübstoffe sind. Und die mussten wir in einem sehr komplizierten Verfahren herausfiltern. Am Ende war dann nicht mehr ganz so viel Wasser hier zum Analysieren, und deshalb ist es nicht ganz vergleichbar.“

ORF

Forderungen an die Politik

Trotzdem sei das Ergebnis eindeutig – viele Mikroplastikpartikel seien vorhanden und zwar in allen untersuchten Seen. Was im Grunde kaum überrascht, Mikroplastik ist ähnlich wie Pollen in der Atmosphäre, und es verteilt sich weltweit. „Das Erschreckende ist, dass Mikroplastik mittlerweile überall zu finden ist, von der Arktis bis zu den tiefsten Gräben im Meer und eben leider auch in den Badeseen, das haben wir jetzt mit dieser Untersuchung gezeigt“, so Panhuber.

ORF

„Die ÖVP hat sich eigentlich schon vor Jahren dazu bekannt, Plastikverpackungen um 25 Prozent zu reduzieren – doch bis heute verhindert gerade die Volkspartei verbindliche Reduktionsziele und hohe Mehrwegquoten für Verpackungen. Wir brauchen dringend Gesetze statt leere Worte“, fordert Panhuber.

Schwimmen gesundheitlich unbedenklich

Mikroplastik entsteht, wenn Plastikmüll verwittert oder durch Abrieb. Und über Nahrung, Trinken und Luft gelangt Mikroplastik auch in den menschlichen Körper, belegen Studien. Was das gesundheitlich anrichtet, muss noch genau erforscht werden. Schwimmen in Badeseen sollte aber trotz Mikroplastikbelastung gesundheitlich unbedenklich sein.

Grüne verweisen auf „Aktionsplan Mikroplastik“

Die Grünen gehen sowohl auf Bundes- als auch auf Gemeindeebene gegen Mikroplastik vor, heißt es von den burgenländischen Grünen. „Für uns Grünen ist Mikroplastik kein neues Problem und daher arbeiten wir auf allen Ebenen, um das Plastik in Summe zu reduzieren“, so Umweltsprecher Wolfgang Spitzmüller. Er wies in diesem Zusammenhang auf den „Aktionsplan Mikroplastik“ von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hin.