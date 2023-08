Burgenland ist Paradeiserland

Rund 16.300 Tonnen Paradeiser werden pro Jahr im Burgenland unter Glashaus und Folientunnel geerntet. Die Qualität sei heuer wieder „hervorragend“, betont Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.

Zu heimischen Produkten greifen

Er richtet den Appell an die Konsumentinnen und Konsumenten zu regionalen Produkten zu greifen. Das AMA-Gütesiegel garantiere, dass es sich um ein heimisches Produkt handle oder man kann die Ware auch direkt ab Hof kaufen. Damit bleibe auch gleichzeitig die Wertschöpfung im Land und „man kann die heimische Produktion hochziehen und halten, was ja wichtig ist, im Sinne der Selbstversorgung“, so Berlakovich.

29 Kilogramm Paradeiser pro Jahr

Rund 29 Kilogramm Paradeiser essen die Österreicher pro Jahr. Von den weltweit 2.500 Paradeissorten werden hierzulande rund 25 Sorten für die agrarische Hauptproduktion verwendet.

Es sei auch wichtig, dass man eine „sichere“ Produktion habe, das sei im Glashaus bzw. Folientunnel der Fall, so der Landwirtschaftskammer-Präsident. Denn Tatsache sei, dass die KonsumentInnen ganzjährig Paradeiser essen wollen. Die Energiekosten seien für die Bauern enorm, das sei ein Rückschlag – „aber trotzdem wollen wir heimische Paradeiser erzeugen und nicht über tausende Kilometer zu uns transportieren“.

Ob kleine Cocktailtomate, Rispenparadeiser oder großes Ochsenherz – Paradeiser in allen Größen und Farben sind jetzt im Sommer in aller Munde. Paradeiser sind sehr wichtig in der Sommerküche. Seminarbäuerin Helene Milalkovits macht derzeit gerne leichte Salate oder Bruschetta.