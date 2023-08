Taifun naht: Weltweites Pfadfindertreffen abgesagt

Das weltweite Pfadfindertreffen stand bisher unter keinem guten Stern, zuerst mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Temperaturen weit über 30 Grad ertragen, jetzt muss das Treffen aufgrund eines herannahenden tropischen Wirbelsturms abgebrochen werden.

ORF

Evakuierung

Die Behörden entschieden am Dienstag, dass das riesige Zeltlager bereits am Mittoch evakuiert werden soll. Mehr als 2.000 Busse sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wegbringen.

Unter den 500 österreichischen Teilnehmern befinden sich auch Burgenländer aus Neusiedl am See und Parndorf – von der Seepfadfindergruppe Neusiedl am See. In Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft wurden die Jugendlichen in Hotels untergebracht.

Burgenländische Pfadfinder berichten

In den vergangenen Tagen sorgten Medienberichte über chaotische Zustände am Lager für Aufsehen – für die beiden Mitglieder der Seepfadfindergruppe Neusiedl am See war die Versorgung durchaus in Ordnung.

„Es gab zwar ein paar Probleme mit dem Bus, dass er rechtzeitig kommt. Ansonsten ist eigentlich alles gut abgelaufen. Wir sind um 8.00 Uhr weggegangen. Sie haben uns allen verschiedene Time-Slots gegeben, damit nicht alle auf einmal losstürmen, wir hatten genug Zeit“, erzählt Nik Popovich von der Pfadfindergruppe Neusiedl am See.

„Wir sind jetzt in ein Hotel übersiedelt worden und jetzt schaut es so aus, als würden wir den Rest vom Lager da bleiben“, erzählt Johannes Pestal. Bis zum 12. August bleiben die beiden nun mit ihren Pfadfinderkollegen in einem Hotel in der Nähe der Millionenstadt Incheon, danach geht es wieder zurück nach Österreich.