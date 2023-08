Millionen Investitionen in Joseph Haydn Privathochschule

Mitte März wurde nach langem Anlauf die Akkreditierung des Joseph Haydn Konservatoriums zur Joseph Haydn Privathochschule für Musik im Burgenland erteilt. Seither bleibt in dem Haus kein Stein auf dem anderen. Während im Hintergrund Hearings und Bestellungen der Professorinnen und Professoren abgewickelt werden, wird seit Mitte April auch gebaut – mehr dazu in Baustart beim Haydn Konservatorium.

Bauarbeiten im Zeitplan

4,5 Millionen Euro investiere das Land Burgenland in den Um- und Zubau, so Gerhard Krammer, provisorischer Rektor der Joseph Haydn Privathochschule. Um den Status der Privathochschule zu bekommen, sei der Ausbau des Gebäudes eine der Bedingungen gewesen. Es sei sehr gut investiertes Geld für die Zukunft der Burgenländerinnen und Burgenländer, aber auch für die Zukunft des Landes und der jungen Menschen, die Musik machen würden, so Krammer

InGenos/LIB

Das Wetter war in den vergangenen Wochen den Bauarbeiten zwar nicht sehr freundlich gesinnt, dennoch sei alles im Plan. Der Altbestand soll bis Ende August bzw. Anfang September bezugsfertig sein, damit wir mit dem Unterricht beginnen können. Das Konservatorium, das noch weiterlauft, mit einigen Studierenden, wird mit September beginnen und die Joseph Haydn Privathochschule Burgenland beginnt mit Oktober. Der Neuzubau soll mit Anfang Februar 2024 abgeschlossen sein. Durchschnittlich sind auf der Baustelle 30 Arbeiter beschäftigt, in Spitzenzeiten bis zu 80 Personen.