Spuren der Zerstörung nach Hochwasser

Nach dem Hochwasser im Südburgenland, entspannte sich die Lage am Samstag – mehr dazu in Durchatmen nach Unwettern im Landessüden und auch das Bundesheer konnte seinen Hilfseinsatz vorerst beenden – mehr dazu in Unwetter: Vorerst Entspannung im Burgenland.

In den Bezirken Güssing und Jennersdorf überflutete das Hochwasser Äcker und Wiesen entlang der Strem und der Raab. Auf einem Feld von Vera Marth in Glasing bei Güssing standen zum Beispiel 74 Heuballen fast zwei Tage lang im Wasser. Diese sind nun von Schimmel befallen und müssen entsorgt werden.

Schäden werden erst später feststehen

Solche Schäden sind durch die Versicherung nicht abgedeckt, befürchtet Marth: „Die Strem ist übergelaufen, der Mais steht unter Wasser und ein Teil von Soja.“

„Von uns waren alle Felder entlang der Strem überschwemmt. Und wir haben auch noch Sojaflächen, die komplett unter Wasser stehen. Da können wir die Schäden erst in ein paar Tagen abschätzen“, sagt Peter Strohmeier, Verwalter des Landgutes Draskovich.

„Gewaltige Qualitätsprobleme“ bei Weizen befürchtet

„Hauptsächlich der Kürbis, die Ackerfutterflächen und die Getreidebestände, die sich noch auf den Felder befinden, primär Winterweizen – da haben wir sicher mit gewaltigen Qualitätsproblemen zu kämpfen“, so der für Güssing zuständige Bezirksreferent der Landwirtschaftskammer Christian Reichel zur Frage, welche Kulturen am stärksten betroffen sind.

In Neumarkt (Bezirk Jennersdorf) ist die Raab an einigen Stellen über das Ufer getreten und überflutete zum Beispiel ein großes Sojafeld von Roland Trummer. Der Landwirt trägt das mit Fassung, angesichts der viel schlimmeren Hochwasserschäden in der Steiermark, Kärnten und in Slowenien. „Freude hat man keine, weil die Ernte dadurch sicher erschwert wird. Aber es hilft nichts, wenn es ins Haus gehen würde, das wäre ganz furchtbar“, so Trummer.