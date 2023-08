Lernmotivation steigern – Expertin gibt Tipps

Lernen in Sommerferien ist kein Spaß, vor allem wenn man für eine Nachprüfung lernen muss. Psychologin Daniela Plohovits-Kittelmann weiß: Motivieren kann man sich nur selbst, man kann aber als Elternteil Anreize schaffen, damit sich die Kinder eben selbst besser motivieren können.

1. Der erste wichtige Punkt dabei ist die Selbstständigkeit. Je selbstständiger Kinder sind, desto leistungsmotivierter sind sie auch.

2. Kein Druck

3. Guter Zeitplan – in kleinen Portionen jetzt schon mit dem Lernen beginnen.

Wichtig sind aber auch Pausen und Entspannung, rät die Expertin. „Es ist wichtig, dass das Kind auch Freizeit hat, Treffen mit Freunden sind wichtig, einem Hobby nachgehen und viel draußen sein an der frischen Luft, all das ist wichtig für Körper und Seele“, so Plohovits-Kittelmann.