Chronik

Schattendorf: Brandstiftung im Pfarrheim

Vorerst unbekannte Täter haben am Sonntagabend im alten Pfarrheim in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) einen Brand gelegt. Festgestellt worden seien zudem Sachbeschädigungen am und im Gebäude, heißt es von der Landespolizeidirektion Burgenland.