Telefonseelsorge auf Mitarbeitersuche

An die dreißigmal am Tag ruft bei der Telefonseelsorge Burgenland jemand in einer Krisensituation an – an manchen Tagen auch öfter. Im Vorjahr waren es alleine im Burgenland an die 8.000 Beratungen, die durchgeführt wurden. Rund 75 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besetzen im Burgenland dieses kostenlose Notruf-Angebot rund um die Uhr. Jetzt werde zusätzliches Personal gesucht, sagte Leiterin Petra Lunzer.

Nicht jeder eignet sich für die Seelsorge

„Wir sind eine Mensch-zu-Mensch-Begegnung – und daher suchen wir Menschen, die selber gut im Leben stehen und eine gewisse psychische Belastbarkeit mitbringen. Sie brauchen aber auch Zeit, Raum und Energie übrig, um sich jemandem anbieten zu können, dem es gerade nicht so gut geht im Leben“, so Lunzer.

ORF/Lukas Krenn

Standort im Mittelburgenland angedacht

15 bis 20 neue Freiwillige für Telefon- und Onlineberatungen werden gesucht – vor allem im Süd- und Mittelburgenland. Zusätzlich zu den bestehenden zwei Standorten im Nord- und Südburgenland soll künftig auch ein Standort im Bezirk Oberpullendorf etabliert werden. Die Ausbildung umfasst 130-160 Einheiten und werde in Blockmodulen abgehalten, sagte Lunzer.

Nächster Ausbildungskurs startet am 11. September

„Wie gehe ich mit Krisensituationen am Telefon um, was mache ich, wenn der Anrufer oder Chatter in einer suizidalen Einengung ist? Wie gehe ich mit solchen Herausforderungen um? In all dem ist immer der Fokus darauf, dass das ein niederschwelliges Angebot ist. Ich sitze als Mensch hier und kann ein Beziehungsangebot bieten, aber ich bin nie als Professionist hier, der irgendwelche weiteren Schritte unternimmt“, so Lunzer.

Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Einmal pro Monat gibt es ein begleitendes Supervisions-Angebot zu den Diensten. „Der Hauptbenefit, würde ich sagen, ist auch persönliches Reifen und eine gewisse Form der Dankbarkeit und Demut, wie es einem im Leben selber geht“, sagte Lunzer. Der nächste Ausbildungskurs beginnt am 11. September.