Wohnkostendeckel: 2,4 Mio. Euro Entlastung

Beim burgenländischen Wohnkostendeckel werden einerseits die Mieten bei Gemeinnützigen Bauvereinigungen für zwei Jahre eingefroren, andererseits verzichtet das Land Burgenland auf die Annuitätensprünge seiner Wohnbauförderungsdarlehen und damit auf die Einhebung der Steigerungsbeträge. Dieser Verzicht wird seit der Vorschreibung für April 2023 berücksichtigt.

Burgenländer in 10.000 Wohnobjekten profitieren

Bis dato seien bereits geleistete Steigerungsbeträge von 370.000 Euro zurückbezahlt worden. Im gesamten Zeitraum 2023 und 2024 würden Burgenländerinnen und Burgenländer in rund 10.000 Wohnobjekten – von Genossenschaftswohnungen über Reihenhäuser bis hin zu Eigenheimen – von dieser Maßnahme profitieren, wurde in der Aussendung betont. In den beiden Jahren komme es dabei zu einer Entlastung mit einem Gesamtbetrag von bis zu 7,6 Millionen Euro.

20 Millionen Euro Zinszuschüsse

Zusätzlich stellt das Land den burgenländischen Genossenschaften für 2023 und 2024 insgesamt 20 Millionen Euro in Form von Zinszuschüssen zur Verfügung, um die Mieten auf dem Niveau Dezember 2022 zu stabilisieren. „Wir setzten damit eine unbürokratische Lösung zur Bewältigung der steigenden Wohnkosten“, betonte Wohnbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).