Durchatmen nach Unwettern im Landesüden

Aufatmen war am Samstagvormittag im Südburgenland die Devise. Nach den starken Regenfällen und Überschwemmungen am Freitag hat sich die Lage mittlerweile wieder deutlich beruhigt. „Die aktuelle Lage ist entspannt. Die prognostizierten Regenfälle sind in der Nacht und heute ausgeblieben. Somit konnten sich die Bäche ein wenig entspannen und die Pegelstände sind zurückgegangen. Derzeit sind auch keine Pumparbeiten mehr notwendig. Wir hoffen jetzt, dass keine Regenfälle mehr nachkommen. Dann wird sich die Lage noch mehr entspannen. Mit dem vorhergesagten Schönwetter sind wir schon auf der sicheren Seite“, sagte Güssings Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Jandrasits gegenüber dem ORF Burgenland.

Rund 1.100 Feuerwehrmitglieder im Einsatz

Was bleibt, sind die Folgen der großen Regenmengen. Felder stehen unter Wasser, Straßen sind nach wie vor gesperrt und Bäume sind umgeknickt. Im gesamten Land waren seit Beginn der Regenfälle rund 1.100 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Unterstützt wurden sie von rund 140 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheers. Seit Freitag haben sie in der Kaserne in Güssing mehr als 4.000 Säcke mit Sand befüllt – mehr dazu in Bundesheer in Güssing im Unwetter-Einsatz.

Fotostrecke mit 12 Bildern ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn Freiwillige Feuerwehr Jennersdorf Freiwillige Feuerwehr Jennersdorf Freiwillige Feuerwehr Jennersdorf ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn ORF/Lukas Krenn

Bundesheer unterstützte Feuerwehren

„Nachdem es die ganze Nacht durchgeregnet hat, haben wir bereits intern begonnen zu beurteilen, was auf uns zukommen könnte. Wir haben bereits unser Katastrophenschutzlager vorbereitet und auch unsere Leute darauf vorbereitet, dass es möglicherweise zu einem Einsatz kommt – und so war es dann auch“, sagte Bataillonskommandant Christian Luipersbeck.

Die Feuerwehr Güssing sowie die Stadt Güssing forderten das Bundesheer an, um beim Befüllen von Sandsäcken mitzuhelfen. 144 Soldatinnen und Soldaten rückten aus. Insgesamt wurden bis Samstagnachmittag 4.620 Sandsäcke mit Unterstützung des Bundesheeres befüllt und im Bereich der Strem verlegt.

Auch am späteren Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag rechnet man im Südburgenland noch vereinzelt mit Regenschauern. Die Lage dürfte aber weiterhin überschaubar bleiben.