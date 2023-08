One Love: Große Reggae-Vibes in Wiesen

Hören und Erleben, das ist die Devise – Beim One Love Festival wird nicht nur Reggae auf höchstem Niveau geboten. Mit der Musik wird seit jeher ein Lebensgefühl gefeiert. Das merkte man auch in Wiesen ganz deutlich. Für good vibes, also für gute Stimmung, sorgten am Freitag jedenfalls die acts von „Alborosi","Capleton“ oder auch die jamaikanische Sängerin Lila Iké.

Das Publikum ins Herz geschlossen

Ihr Publikum hat Lila Iké auf Anhieb ins Herz geschlossen. „Auf jeden Fall. Sie haben bei den Songs mitgesungen und waren bereit mitzumachen – eine liebevolle Energie. Ein kleiner Junge kam mit einer jamaikanischen Flagge zu mir, die ich ihm unterschreiben sollte. Ich fühle mich hier wirklich sehr geschätzt“, so die Sängerin.

Fortsetzung im nächsten Jahr geplant

Mehr als 2.000 Reggae-Fans sind am Freitag zum Festival nach Wiesen gekommen. Vom unbeständigen Wetter ließen sie sich nicht beirren. Viele warteten auf den Reggaestar „Gentleman“ aus Deutschland. „Ich glaube am Ende des Tages kann Musik genau das bewirken, dass es einfach Kraft gibt und den Leuten ein Gefühl auch von, im Hier und Jetzt zu sein. Weil Musik ist ja kein Morgen oder kein Gestern, sondern es geht sofort in die Birne oder ins Herz“, so der Reggaestar.

Das One Love Festival in Wiesen endet Samstagnacht. Im kommenden Jahr soll es laut den Veranstaltern eine Fortsetzung geben.