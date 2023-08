Chronik

Zimmerbrand in Kalkgruben gelöscht

In der Nacht auf Samstag ist es in Kalkgruben (Bezirk Oberpullendorf) aus bisher ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus zu einem Zimmerbrand gekommen. Vier Feuerwehren waren mehr als vier Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.