Laut Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umgebung wurde seit Donnerstagabend mit rund 80 Feuerwehrmitgliedern sowie 30 Vertretern des Roten Kreuzes nach der 73-jährigen Frau gesucht. Im Einsatz waren auch Suchhunde.

Günter Prünner

Aufgrund der Handy-Ortung wurde die Frau zunächst in der Umgebung ihrer Heimatgemeinde Mörbisch vermutet. Gefunden wurde sie schließlich von einer Privatperson im Leithagebirge bei Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See). Sie war mit einem Pkw unterwegs.