Augenklinik Oberpullendorf erweitert Angebot

1.500 Grauer Star-Operationen finden derzeit jährlich in der Klinik Oberpullendorf statt. Künftig könnten es laut dem Leiter der Augenklinik, Hanno Wolf, 2.000 bis 2.500 sein. Denn derzeit operiere man zwar an fünf Tagen die Woche, aber nicht ganztägig. Das soll sich künftig ändern. Derzeit operieren vier Fachärzte in Oberpullendorf, ab Herbst könnten – je nach Aufteilung der Dienste – zusätzlich zwei bis drei Augenärzte kommen.

Gesundheit Burgenland

Eine Katarakt-OP (Grauer Star) dauert im Normalfall 15 bis 20 Minuten, die getrübte Linse wird nach einer Tropfennarkose durch eine Kunststofflinse ersetzt. Patientinnen und Patienten sollten insgesamt rund einen halben Tag Aufenthalt in der Tagesklinik einplanen.

Auch bei den sogenannten IVOM-Therapien sieht man Steigerungspotenzial. Dabei werden bestimmte Arzneistoffe per Spritze ins Auge eingebracht, vor allem als Therapie der Makuladegeneration, bei der die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens allmählich verloren geht.

Angebot soll burgenlandweit erweitert werden

Die Gesundheit Burgenland will das Angebot der Augenheilkunde im Burgenland insgesamt ausweiten. Auch die Klinik Güssing bietet derzeit operative und medikamentöse Therapien an. Es wird geprüft, inwiefern an weiteren Standorten zusätzliche tagesklinische Angebote der Augenheilkunde etabliert werden können, so Stephan Kriwanek, Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland.