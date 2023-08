Bierkonsum geht zurück

Ein Minus von fünf Prozent verzeichnen Österreichs Brauereien in der ersten Jahreshälfte. Diese Entwicklung sollte allerdings nicht überbewertet werden. Denn im Vorjahr wurde in Sachen Bierkonsum ein hoher Maßstab gesetzt. Es sei für viele Brauereien ein rekordverdächtiges Jahr gewesen, sagte Karl Schwarz, Obmann des Verbandes der österreichischen Brauereien. 2022 habe es „starke Nachholeffekte“ gegeben, „aber das hat sich heuer wieder nach unten nivelliert“, so Schwarz.

Verlagerung von Gastronomie zu Einzelhandel

Was wohl auch zu dem Rückgang beigetragen haben dürfte, sind die teils starken Preiserhöhungen der Brauereien. Seit den Einschränkungen während der Pandemie ist deswegen auch eine Verlagerung von der Gastronomie in den Einzelhandel zu beobachten. Bier bleibt aber das alkoholische Lieblingsgetränk in Österreich. Mehr als 100 Liter trinkt der durchschnittliche Österreicher pro Jahr – nur in Tschechien sind es mehr.

ORF/Fabian Schneider

Keine großen Rückgänge bei burgenländischen Brauereien

Auch im eher als Weinland bekannten Burgenland erfreut sich Bier großer Beliebtheit. Das berichten jedenfalls die heimischen Brauereien. Jene in Gols (Bezirk Neusiedl am See) und Kobersdorf (Bezirk Oberpullendorf) etwa, haben heuer noch keine nennenswerten Rückgänge bemerkt.