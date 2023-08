Chronik

Fahrradpolizisten im Dienst

Als letztes Bundesland in Österreich schickt seit Kurzem auch das Burgenland Fahrradpolizei auf die Straße. 14 Polizistinnen und Polizisten treten vorerst in Eisenstadt, Mattersburg und Neusiedl am See dienstlich in die Pedale.