Politik

Aktuell 275 pflegende Angehörige angestellt

Das Burgenland sei Vorreiter in der Pflege, betonte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Donnerstag. Man werde den eingeschlagenen Weg fortführen, um so ein Altern in Würde zu garantieren. Derzeit sind 275 pflegende Angehörige bei den Sozialen Diensten Burgenland angestellt.