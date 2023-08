Tempo 30: FPÖ für Volksabstimmung

Die Einheimischen wüssten am besten, ob eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h in ihrer Gemeinde flächendeckend sinnvoll sei, so FPÖ-Klubobmann Tschürtz am Donnerstag in einer Aussendung. „Wenn nun wesentliche Erleichterungen auch für die Verhängung von Tempo 30 im gesamten Ortsgebiet eingeführt werden, dann muss es bei einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates zwingend eine Volksabstimmung auf Gemeindeebene geben“, forderte er.

„Gegen Abzocke der Autofahrer“

Damit wäre laut Tschürtz „gewährleistet, dass es sich nicht nur um bloße Schikane-Maßnahmen gegen Autofahrer handelt, sondern Tempo 30 wirklich nur dort verhängt wird, wo es der Sicherheit dient“. Die FPÖ werde zur Thematik einen Antrag im Landtag einbringen, kündigte der Klubchef an. Die Freiheitlichen seien „gegen eine Abzocke der Autofahrer“, fügte er hinzu.

Gewessler will Tempo 30 im Ortsgebiet erleichtern

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass sie es den Gemeinden erleichtern will, innerorts Tempo 30 zu verhängen. In „besonders sensiblen Zonen“, also in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, soll der Gemeinderat künftig selbst die Geschwindigkeitsgrenze festlegen können, im restlichen Ortsgebiet soll es deutlich leichter werden, kündigte Gewessler im APA-Interview an. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag sei der ÖVP bereits übermittelt worden.

Viele Gemeinden für Gesetzesänderung

Die Verkehrsministerin kommt damit dem Wunsch einer breiten Initiative der Mobilitätsorganisation VCÖ, des Städtebundes sowie über 200 Gemeinden und Städten nach. Diese hatte vor einigen Wochen darauf verwiesen, dass im Vorjahr in Österreich im Schnitt alle 20 Minuten ein Mensch bei einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet verletzt worden ist. „Die aktuelle Straßenverkehrsordnung (StVO) behindert Gemeinden und Städte, wenn sie im Sinne der Verkehrssicherheit und örtlichen Lebensqualität Tempo 30 umsetzen möchten“, beklagte die Initiative, und forderte eine Reform – mehr dazu in Entscheidung über Tempo 30 bei Gemeinden?.