Licht und Schatten im Sommertourismus

Das unbeständige Wetter und die Teuerung machen den Tourismusbetrieben in diesem Sommer das Leben schwer. Viele würden bei Kurzurlauben sparen. Auch Tagesgäste fehlen heuer, das spürt vor allem die Gastronomie. Insgesamt sei die Auslastung rund um den Neusiedler See sehr unterschiedlich, sagte der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, Patrik Hierner. In den Orten, in denen man die Festspiele und ein großes Kulturprogramm habe, schaue es mit der Auslastung sehr gut aus.

In den anderen Orten komme es darauf an, so Hierner: In den Seeorten sei die Lage teilweise noch ein bisschen durchwachsen. In anderen Orten, wo ein entsprechendes Angebot da sei – er denke dabei etwa an Shopping-Gäste, das werde oft unterschätzt –, gebe es eine sehr gute Auslastung.

Sonnentherme als Zugpferd im Mittelburgenland

Im Mittelburgenland ist nach wie vor die Sonnentherme Lutzmannsburg das Zugpferd. Dort stimmen die Zahlen, im Juli haben mehr Gäste als im Vorjahr die Therme besucht. Brigitta Pelzer, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Mittelburgenland-Rosalia, meinte, alles außerhalb von der Therme sei ein bisschen schwierig. Denn dann merke man den Wettereinfluss, weil vor allem Outdoor-Aktivitäten das Motiv seien, Urlaub in der Region zu machen.

Thermen- und Radtourismus im Süden

Auch im Südburgenland sind die Tourismusgemeinden Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach Anziehungspunkte. Zusätzlich habe man sich als Radregion gut positioniert, sagte der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Südburgenland, Dietmar Salmhofer: „Es ist spürbar was los.“ Es könnte zwar immer mehr sein, aber es gehe ganz gut. Deutlich spürbar ist heuer aber in allen Regionen: Viele wollen Urlaub im Ausland und am Meer machen.