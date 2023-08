Chronik

„Weil wir nicht so waren, wie sie wollten“

In Oberwart hat am Mittwochabend eine Gedenkfeier anlässlich des Internationalen Roma-Holocaust-Gedenktags stattgefunden. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter der Politik und der Roma-Organisationen, gedachten der Ermordeten. Ihre Familie sei abgeholt worden, „weil wir nicht so waren, wie sie wollten“, sagte die Überlebende Rosa Schneeberger.