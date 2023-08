Gemeinden wollen klimafitter werden

Draßburg zählt zu den Gemeinden im Bezirk Mattersburg, die sich an dem Projekt beteiligen. Man will nicht nur Einzelprojekte, sondern Maßnahmenbündel umsetzen. Das könne zum Beispiel bedeuten, dass man sich im Zuge einer Ortsbegrünung überlege, welche Bäume für das Klima in den nächsten 20 bis 50 Jahren noch geeignet seien, erklärte der Forchtensteiner Biologe, Markus Puschenreiter. Man müsse vielleicht schauen, ob andere Baumarten als die, die bisher gesetzt worden seien, mit Klimabedingungen wie Trockenheit und höheren Temperaturen besser zurechtkämen.

Derartige Bäume wären die Gleditsche, der Zürgel oder der Lederhülsenbaum. Das betrifft auch die Forstwirtschaft. Zukünftig sollen Bäume nachgepflanzt werden, die langen Hitzeperioden Stand halten und dennoch einen Ertrag garantieren.

Alte Hausbrunnen reaktivieren

Auch die Haushalte sind etwa beim Wasserverbrauch gefordert. So solle man zum Beispiel schauen, ob es noch einen eigenen Hausbrunnen gebe, den man nutzen könnte, um den Gemüsegarten zu bewässern, sagte Puschenreiter. Er kenne auch Haushalte, wo die Hausbrunnenquelle tatsächlich ausreiche, um den Pool zu befüllen oder die WC-Spülung zu betreiben. Es gebe schon Möglichkeiten, die Trinkwasser-Ressourcen zu entlasten.

Haider: Längeres Gras kühlt Boden

Bei dem Projekt „KLAR!“ geht es um Fassadenbegrünungen ebenso wie um die Gartengestaltung. Es werden zum Beispiel von den Kommunen erwartet, auf allen Freiflächen einen „englischen Rasen“ anzulegen, sagte der Draßburger Bürgermeister Christoph Haider. Es sei aber wissenschaftlich belegt, dass es Temperaturschwankungen: Je höher der Rasen bleibe, desto kühler bleibe der Boden und desto besser sei es für das Klima. Dieses Thema müsse man der Bevölkerung bewusst machen, um Toleranz dafür zu erzeugen.

Zusätzlich zu Draßburg nehmen in der Naturparkregion Rosalia-Kogelberg die Gemeinden Forchtenstein, Mattersburg, Rohrbach, Sigleß und Pöttelsdorf an dem Projekt „KLAR!“ teil.