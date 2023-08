Ragweed im Clinch mit Artenvielfalt

In Tadten im Seewinkel zum Beispiel sollte ein Blühstreifen neben einem Kukuruzfeld der Erhöhung der Artenvielfalt dienen. Tatsächlich ist diese Fläche aber voll mit Ragweed. Das Umweltprogramm schreibt vor, dass auf sieben Prozent der Ackerflächen eines Betriebes oder bei einer Feldgröße von fünf Hektaren Blühstreifen angelegt werden müssen. Diese dürfen erst ab 1. August gehäckselt werden, sonst kann es Strafen geben. Das Land Burgenland dagegen verlangt gesetzlich, dass Ragweed vor der Blüte entfernt werden muss. Das Problem dabei: Ragweed blüht im Seewinkel wegen der klimatischen Bedingungen schon weit vor dem 1. August.

Brasch: Unterschiedliche Lösungen für Regionen

Man müsste eigentlich für die einzelnen Regionen Österreichs, je nachdem, wie sie aufgestellt seien, separate Lösungen finden, sagte Alfred Brasch von der Landwirtschaftskammer Burgenland. Der Tadtener Landwirt Norbert Lidy hatte heuer Glück im Unglück mit der Fläche neben dem Kukuruzfeld. Denn er hatte in Summe mehr Blühstreifen angelegt als vom Umweltprogramm gefordert. Daher habe er die Fläche schon Ende Juni einmal gehäckselt. Jetzt sei ein Monat vergangen und das Ragweed sei schon wieder so hoch gestanden. Als Landwirt müsse man immer darauf schauen, dass es nicht in Samen gehe.

Hätte Lidy das Feld nicht schon einmal gehäckselt, wäre er mit dem burgenländischen Ragweed-Bekämpfungsgesetz in Konflikt gekommen und vor allem hätte er im nächsten Jahr noch mehr Probleme mit Ragweed bekommen, weil die hochallergene Pflanze dann geblüht und sich auf das ganze Feld übertragen hätte. „Das ist ein Riesenproblem, dass man da rechtzeitig das eben häckselt“, so Lidy. Er geht davon aus, dass er den betroffenen Blühstreifen heuer noch einmal häckseln muss.

Wie schnell Ragweed wächst, ist in Tadten auf einem anderen Feld zu sehen: Obwohl dort der Boden erst vor etwa einer Woche bearbeitet wurde, wuchert jetzt schon wieder Ragweed.