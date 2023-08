Neuer Stromtarif: 30.000 Kunden gewechselt

Seit April bietet die Burgenland Energie einen Fixpreistarif an. Wer sich für zwölf Monate bindet, zahlt netto 23 Cent pro Kilowattstunde. Seit Anfang Juli können Kunden nun in einen neuen Tarif wechseln und damit eine deutliche Preisreduktion lukrieren: von 23 auf 19 Cent netto.

Mehr Ersparnis bei Online-Kommunikation

Noch stärker fällt die Preissenkung für jene aus, die künftig mit der Burgenland Energie nur mehr online kommunizieren – also auf Postzusendungen verzichten und ihre Zahlungen elektronisch per Dauerauftrag begleichen. Für diese Kunden sinkt der Strompreis von 23 Cent auf 16 Cent netto. Die Begründung der Burgenland Energie für diesen Unterschied: Die Online-Abwicklung bringe Kostenvorteile. Das Unternehmen spare bei Papier, Druck und Porto und könne diese Kostenreduktion an die Kunden weiterreichen.

Kundencenter helfen beim Online-Tarifwechsel

Dabei stellt sich die Frage, ob dabei nicht jene benachteiligt werden, die aus welchen Gründen auch immer keine Online-Abwicklung machen können oder wollen, weil sie etwa kein Handy und keinen Computer haben. Laut Burgenland Energie trifft das nur auf eine sehr geringe Kunden-Zahl zu, ihnen werde in den Kundencentern geholfen. Dort stünden Tablets zur Verfügung, mit denen Kunden mit Unterstützung des Personals einen Online-Tarifwechsel vornehmen könnten. Eine größere Zahl von vor allem älteren Menschen habe das schon in Anspruch genommen. Man bemühe sich, in jedem Fall eine individuelle Lösung zu finden, damit allen Interessierten in den neuen Tarif wechseln könnten.

Bei Hälfte der Kunden wirkt Strompreisbremse voll

Knapp 30.000 Kunden sind bis dato in den neuen Tarif gewechselt – ein Wert, mit dem sich das Unternehmen zufrieden zeigt. Es betonte auch, dass bei rund 50 Prozent der Kunden der Tarif eigentlich egal sei, weil sie weniger als 2.900 Kilowattstunden verbrauchen und daher die Strompreisbremse voll wirkt. Den Umstand, dass die Jahresrechnungssumme nun nicht mehr auf zehn Monate aufgeteilt wird, sondern auf elf, argumentiert die Burgenland Energie mit einer damit verbundenen Glättung: Die Summer werde so gleichmäßiger übers Jahr verteilt.