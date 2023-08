Landtagsarbeit im Zeichen der Teuerung

Von einer Abschiedspressekonferenz war am Mittwoch keine Rede. Landtagspräsidentin Dunst betonte, dass sie die erste Sitzung der neuen Landtagsperiode am 21. September noch eröffnen werde, um nach der Wahl des Nachfolgers auf dem Abgeordnetensitz Platz zu nehmen – mehr dazu in Dunst: Schrittweiser Rückzug aus Politik.

Alle 36 Abgeordneten gefordert

Zwölf Sitzungen, davon zwei Sonderlandtage, wurden in der vergangenen Landtagsperiode abgehalten, dabei 183 Tagesordnungspunkte behandelt worden. 37 Gesetzesanträge wurden dabei abschließend behandelt. „Wir alle waren sehr gefordert, dass wir schauen, wie können wir der Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten – mit Teuerung, mit Krisen, mit Energiekosten – wie können wir hier in diesem Raum Gesetze schaffen, die den Menschen helfen“, so Dunst. Sie verwies auch darauf, dass sechs Berichte des Rechnungshofes und fünf des Landes-Rechnungshofes (LRH) ebenso einstimmig zur Kenntnis genommen worden seien wie ein Bericht der Volksanwaltschaft

ORF

Erfolg für Demokratie-Offensive

Ein besonderes Anliegen ist der Landtagspräsidentin, die von ihr gestartete Demokratie-Offensive mit der Jugend. Rund 900 Schülerinnen und Schüler waren in der vergangenen Tagungsperiode zu Gast im Landtag. Dabei bekämen die Jugendlichen, einen Einblick über die Wichtigkeit des Landtags und der Demokratie und das sei eine „unglaubliche Nachhaltigkeit“, so Dunst. Gut angenommen wurden auch die Führungen im Landtag, mit etwas mehr als 3.000 Besucherinnen und Besuchern.

Wer Dunst als Landtagspräsidentin im September nachfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Glocke wird sie übrigens nicht mitnehmen.