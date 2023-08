Sport

Grasski-Junioren-WM wird eröffnet

Mit dem Super-G beginnt am Donnerstag die Grasski-Junioren-WM in Rettenbach (Bezirk Oberwart). Schon am Mittwochabend wird die WM feierlich eröffnet. Im Ortsteil von Bernstein arbeitet die ganze Gemeinde zusammen, um die Veranstaltung zu stemmen.