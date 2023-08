Historische Schätze im Stadtarchiv Rust

Alte Grundbücher, Verzeichnisse des Wein- und Viehbestandes, eine Landkarte aus der Zeit, als der Neusiedler See im 19. Jahrhundert ausgetrocknet war. Das Ruster Stadtarchiv umfasse wertvolle Dokumente und sei insgesamt ein Kleinod, so der Historiker Martin Krenn. Er hat den Bestand in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Ortschronisten Wolfgang Bachkönig inventarisiert.

ORF

„Es hat sicherlich auch im Gegensatz zu anderen Gemeindearchiven den großen Vorteil, dass es eine sehr lange Tradition an überlieferten Schriftstücken aufweisen kann. Die ältesten Schriftstücke, die hier im Stadtarchiv verwahrt werden, datieren ins 16. Jahrhundert und ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich eine fallweise geschlossene Überlieferungskette für einzelne Bereiche“, sagt Krenn über das Ruster Stadtarchiv.

ORF-Burgenland-Reporter Norbert Lehner hat einen Blick in das Ruster Stadtarchiv gemacht

In einer Reihe von Büchern ist zum Beispiel der Weinbestand des Gemeindekellers aufgelistet. Das älteste stammt aus dem Jahr 1657. Ein anderes Verzeichnis listet die Namen von Handwerkern auf, die auf der sogenannten Walz durch Rust gekommen waren.

Digitalisierung geplant

Derzeit werden beschädigte Bücher restauriert. „In weiterer Zukunft wäre dann ganz wichtig, dass das Ganze digitalisiert wäre und auch für die Öffentlichkeit zugänglich, und wir vielen Leuten dann helfen könnten, wenn sie eventuell Ahnenforschung betreiben oder sonstige in Rust gemeldete Personen suchen“, sagt Bachkönig. Treibende Kraft hinter der Aufarbeitung des Stadtarchivs sei der Ruster Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) betonen Bachkönig und Krenn.