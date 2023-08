Vogls Blick auf „Ära des Aufbruchs“

Helmuth Vogl erinnert sich auch heute noch genau an seine politischen Anfänge. Das Burgenland sei damals „ein vernachlässigtes Land“ gewesen und „Kery hat der Bevölkerung den Mut gegeben, die Zuversicht, dass wir es schaffen werden – und wir haben es geschafft“.

Mitgestalter des modernen Burgenlandes

Helmuth Vogl stammt aus Tirol. Er studierte Welthandel in Wien und arbeitete ab 1951 für die Arbeiterkammer in Eisenstadt. 1958 wechselte er in die neu gegründete Stromgesellschaft BEWAG. Als Landesrat baute er das Strom- und das Straßennetz aus. Denn eine Fahrt vom Landesnorden in den Landessüden war in den 1950er-Jahren an einem Tag nicht zu schaffen. Kery und Vogl starteten ein großangelegtes Investitionsprogramm. „Es war wirklich eine Ära des Aufbruchs“, so Vogl. Die ganze Schulverwaltung sei etwa ausgebaut worden, auch Spitäler seien gebaut worden, man habe ja anfangs nur zwei Spitäler gehabt.

Vogl: „Die Schuldenpolitik war erfolgreich“

Vieles wurde durch die Aufnahme von Schulden finanziert, was die Opposition heftig kritisierte. Helmuth Vogl kostet das heute nur einen Lacher, die Zeit hab ihm recht gegeben: „Die Schuldenpolitik war erfolgreich. Sie hat ihre Grenzen, aber diese Grenzen haben wir nicht überschritten.“

Problematische Freundschaft

Vogl wuchs in großer Armut auf. Sein Vater wurde 1944 als Sozialist und Widerstandskämpfer von den Nazis hingerichtet. Dass seinem Freund Theodor Kery eine Nähe zur Nazi-Ideologie nachgesagt wurde, kommentierte er im ORF-Burgenland-Interview mit: „Das glaube ich nicht, er hat in dieser Beziehung nie etwas verlauten lassen. Es gibt gewisse – wie soll man sagen – sogenannte Freunde, die also das immer wieder hervorgehoben haben, aber mir ist das nie aufgefallen und hat auch für die Politik keinen Einfluss gehabt.“ Angesprochen auf Kerys Freundschaft mit dem Nationalsozialisten Tobias Portschy, sagte Vogl: „Ja der Rechnitzer, das war der erste Gauleiter. Das war eine damalige Situation, die man also so nicht mehr nachvollziehen kann.“

Vogl feiert am 2. September seinen 95. Geburtstag, steckt aber noch voller Tatendrang: Er will ein Buch über die Entwicklung seiner Wahl-Heimat Burgenland schreiben. Im Kopf sei es schon fertig, sagte der ehemalige Politiker.