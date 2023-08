Wundmanagement-Praxis übersiedelt

Unter dem Begriff Wundmanagement versteht man die regelmäßige und fachgerechte Versorgung von Wunden. Wer das Wundmanagement der Sozialen Dienste Burgenland in Anspruch nimmt, bekommt die Behandlungskosten bei einer Rezeptgebührenbefreiung zu 100 Prozent, ohne Rezeptgebührenbefreiung zu 50 Prozent bezahlt. Das Ausfüllen von Förderanträgen fällt weg.

7.000 Patientinnen und Patienten

Das Angebot werde sehr gut angenommen, sagt Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland. Man habe im vergangenen Jahr bei 7.000 Burgenländerinnen und Burgenländern 12.000 Behandlungen durchgeführt. „Das Ganze ist mit acht Wundmanagerinnen gestartet. Wir arbeiten zurzeit mit zwölf Wundmanagerinnen. Das heißt, das Angebot wird ausgezeichnet angenommen und wir können auch alle Anfragen gut abdecken“, so Zsifkovits.

Sechs Standorte im ganzen Land

Insgesamt gibt es sechs Standorte: in Gols, Klingenbach, Stegersbach, Oberpullendorf, Oberschützen und neu in Schattendorf. Dieser Standort ersetzt ab sofort jenen in Draßburg. Die Übersiedlung nach Schattendorf sei ein logischer Schritt gewesen, sagt Zsifkovits: „An diesem Stützpunkt gibt es nicht nur den Stützpunkt für die Krankenpflege, das Wohnen im Alter, das Tageszentrum – sondern auch Therapiemöglichkeiten. Und deswegen wurde dieser Stützpunkt hier geplant übersiedelt.“ Der bisherige Standort in Draßburg bleibt bestehen – allerdings mit einem privaten Betreiber.

ORF

Auch die anderen Stützpunkte der Sozialen Dienste Burgenland sollen mit der Zeit in Pflegestützpunkte des Landes übersiedeln, so Zsifkovits. Neben diesen fixen Stützpunkten gibt es auch ein mobiles Angebot, um nicht mobile Patienten im gesamten Burgenland versorgen zu können.