Neues Online-Masterstudium am WIFI

Das Online-Studium „MBA General Management“ richtet sich an Menschen, die bereits einen Meistertitel und zwei Jahre Berufserfahrung haben. Also zum Beispiel Tischler, KFZ-Techniker oder Bäcker. Mit 24 Monaten Studium können sie einen Masterabschluss erreichen, erklärt Harald Schermann vom WIFI Burgenland.

Schwerpunkte nach Pflichtfächern selbst wählbar

„Das Studium besteht aus sieben Pflichtfächern, bei denen fundierte Kenntnisse vermittelt werden – zum Beispiel Betriebswirtschaft, Finanzmanagement oder Digitalisierung. Nach Absolvierung dieser Pflichtfächer können sich die Absolvierenden auf ihre individuellen Interessen fokussieren, etwa Vertrieb und Verkauf, aber auch Nachhaltigkeit, Ethik oder Projekt- und Prozessmanagement“, so Schwermann.

Einzigartiger Studiengang in Österreich

Jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen, zum Abschluss muss eine Masterarbeit verfasst werden. Am Ende hat man ein vollwertiges betriebswirtschaftliches Studium in der Tasche, so das WIFI. Der Studiengang ist österreichweit einzigartig, sagte Schermann. „Für die Zielgruppe Meister gab es nichts Vergleichbares in ganz Österreich. Deswegen haben wir Hochschulpartner gesucht und auch gefunden“, so Schermann.

Der Kurs kostet 11.880 Euro und ist ab sofort buchbar. Am 21. August findet eine Infoveranstaltung statt. Man kann jederzeit in das Studium einsteigen. Zuerst werden die Studienvoraussetzungen geprüft, dann gibt es einen schriftlichen und mündlichen Aufnahmetest.