Kobersdorf trotzt dem Nahversorger-Sterben

Ein Gasthaus, ein Kaffeehaus, eine Bäckerei und gleich zwei Fleischereien. Wer in Kobersdorf vor die Haustür geht, der hat wortwörtlich die Qual der Wahl. Während in anderen Ortschaften ein Nahversorger nach dem anderen zusperrt, bleibt man in der mittelburgenländischen Gemeinde den traditionellen Betrieben, wie etwa den beiden Fleischereien, treu.

Fleischereien halten sich seit mehr als 60 Jahren

Sowohl die Fleischerei Berger als auch die Fleischerei Hausensteiner führen ihren Betrieb in Kobersdorf bereits seit mehr als 60 Jahren und das hat auch seinen Grund. „Die Kunden wachsen schon mit dem Fleischer auf. Sie sind es gewohnt zum Fleischer zu gehen und das setzt sich auch bei der nächsten Generation wieder fort. Die Kunden wissen das zu schätzen, dass sie im Ort einkaufen können und gute Qualität bekommen“, sagte Fleischer Karl Hausensteiner.

Laufkundschaft wird weniger

Weil die Laufkundschaft mittlerweile aber trotzdem geringer wird, setzt man unter anderem auf Großkunden und neue Verkaufsstrategien. „Wir machen viel Catering dazu, weil mit dem Geschäft alleine ist es heute schon fast gar nicht mehr möglich. Da muss man schon einen sehr guten Standort haben. Wir bemühen uns, dass die Qualität passt. Da sind wir immer dahinter“, sagte Fleischer Andreas Berger.

Fast vergessene Produkte wieder im Trend

Doch obwohl die Zahl der Bäcker und Fleischer stetig abnimmt, gibt es im Burgenland insgesamt dennoch immer mehr Lebensmittelbetriebe. Der Grund: es gibt neue und auch viele alte Produkte, die im Burgenland wieder angebaut werden. „Der pannonische Safran war schon einmal bei uns heimisch. Früher ist in jedem Weingarten Knoblauch gewachsen – und auch jetzt wird er wieder angebaut“, sagte Peter Mittermayer vom Ausschuss Lebensmittelgewerbe von der Wirtschaftskammer.

Auf traditionelle Produkte setzt man in den beiden Fleischereien in Kobersdorf bereits seit fast 70 Jahren und das wird offensichtlich von vielen Leuten im Ort auch fleißig angenommen.