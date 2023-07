Trimmel auf Trainingslager in Österreich

Es gibt unterschiedliche Perspektiven auf ein Trainingslager. Etwa die der Zuseher oder die des Spielers. Christopher Trimmel arbeitet mit Union Berlin in Bramberg in Salzburg an der Form für die bevorstehende Saison. „Bis jetzt läuft es ganz gut. Die Bedingungen sind auch hervorragend. Es gab ein bisschen Regen, aber das hat der Platz gut weggesteckt. Bis jetzt ist das ein gelungenes Trainingslager“, so Trimmel.

Champions League auf dem Spielplan

Neben der deutschen Bundesliga steht für Trimmel heuer auch die Champions League auf dem Spielplan. Ein weiterer Meilenstein für Union Berlin und seinen Kapitän. „Ich glaube, die Entwicklung von Union in den vergangenen fünf Jahren, speziell nach dem Aufstieg, ist schon einzigartig – das gibt es nicht oft. Die Schwierigkeit wird jetzt sein, dass wir den Fokus auf die Liga legen und nicht auf die Championsleague“, sagte Trimmel.

ORF

Der Mannersdorfer muss sich mit seinen 35 Jahren ganz schön strecken, um möglichst viel Einsatzzeit unter Trainer Urs Fischer zu bekommen. Er nimmt diese Herausforderung aber voll an. „Speziell als Kapitän der Mannschaft, kann man da nicht angefressen sein. Da muss man weitermachen und Vorbild sein. Wir haben genügend Spiele, speziell in der Hinrunde und da wird jeder auf seine Minuten kommen“, so Trimmel.

ORF

Saisonstart in rund zweieinhalb Wochen

Seit genau fünf Jahren ist Christopher Trimmel Kapitän bei Union Berlin. Heuer ist diese Rolle für ihn besonders wichtig. „Wir haben einen riesigen Kader und wieder genügend Qualität dazubekommen. Da werden sicher einige Spieler dabei sein, die unzufrieden sein werden. Aber daran gilt es zu arbeiten, weil, wenn die Kabine funktioniert, dann funktioniert es oft am Platz auch“, sagte Trimmel. Die Saison in der deutschen Bundesliga beginnt in zweieinhalb Wochen. Das Trainingslager in Salzburg dauert bis noch Mittwoch.