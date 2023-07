Heiße Arbeit: Mistbrandüberwachung beim Umweltdienst

Der Müll wird zuerst aufgearbeitet, sortiert und dann gelagert. Dabei kann es im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich werden. „Müll ist das heterogenste Abfallgemisch de facto, man hat hier alles drinnen. Unsere große Sorge sind Lithium-Ionen-Batterien. Oder Spraydosen mit brennbaren Gasen, die werden durch mechanische Behandlung aufgebrochen. Da kommt es dann zu Funkenbildungen. Da haben sie dann diesen Müll, der eine sehr große Brandlast ist. Der entzündet sich und dann geht es dahin“, sagt UDB-Geschäftsführer Rudolf Haider.

Kamera löst Rettungskette aus

Damit aber eben nichts Unerwünschtes passiert, wird der Müll mit modernster Technik überwacht. Die Hallen sind mit Wärmebildkameras, einem Rauchansaugsystem und Sprühflut-Anlagen ausgestattet. „Die Kamera detektiert bei 230 Grad. Sie gibt dann einen Alarm raus zur Brandmeldezentrale. Die wiederum gibt den Alarm weiter zur Landessicherheitszentrale und die verständigt dann die Stadtfeuerwehr Oberpullendorf“, so der Brandschutzbeauftragte Günther Mandl.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte kann eine Sprühflutanlage das Feuer in Schach halten. Jetzt im Sommer werden außerdem noch zusätzliche Maßnahmen ergriffen. „Natürlich haben wir präventiv noch eine sogenannte Brandwache, diese kann mit Infrarot-Messgeräten Brandherde vorzeitig zu erkennen“, so Geschäftsführer Haider. Ähnliche Brandschutzanlagen wie in Oberpullendorf kommen zum Beispiel in der Shopping City in Vösendorf zum Einsatz. In der Abfallbranche sei dies laut Geschäftsführer Haider Top-Standard.