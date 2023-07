Stodlschenke: Heuriger auf Syrisch in Nickelsdorf

Seit einer Woche hat in Nickelsdorf die Stadlschenke wieder geöffnet. Geführt wird das Lokal von Luai Allhussein, einem Syrer der 2015 nach Österreich geflüchtet ist. Hier hat er eigentlich eine Ausbildung zum Metallfacharbeiter gemacht. Nun ist er Wirt und bietet typisches Schenkhausessen mit viel Schweinefleisch und natürlich Wein an. „Wir sind in einem Land, in dem das ganz normal ist. Als Moslem darf ich selber nicht Schweinefleisch essen oder trinken, aber ich kann es ja verkaufen. So ist das Leben hier “, so Luai Allhussein.

Die Speisen bereitet sein Bruder Ali zu. Er hat das Kochen im Hotel Hilton in Wien von der Pike auf gelernt. Auf der Speisekarte finden sich auch viele orientalische Spezialitäten. „Wir haben gemerkt, dass bei den Speisen am Heurigen fast zu 99 Prozent Fleisch dabei ist. Bei Orientalisch haben wir genug vegane, und vegetarische Speisen dabei. Das können wir auch gut mischen und etwas Neues machen“, so Ali Allhussein.

Die Gäste in der Stodlschenke sind froh, dass der Heurige wieder geöffnet hat

Slowakei, Ukraine: Internationales Heurigen-Personal

Nicht nur die Speisen, sondern auch das Personal ist international: Neben den syrischen Betreibern serviert die Kellnerin Diana. Sie ist eigentlich studierte Politikwissenschafterin und wurde aus der Ukraine vertrieben. Der Kellner Peter lebt in Nickelsdorf stammt aber aus der Slowakei. „Ich habe ihn vorher nicht gekannt. Aber ich bin sehr erfreut. Er ist von der menschlichen Seite her sehr, sehr nett. Und es ist eine Ehre für ihn zu arbeiten.“, so Peter. Geöffnet hat die Stodelschenke von Donnerstag bis Sonntag ab 16.00 Uhr.