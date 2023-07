BFV-Cup: Regionalliga-Vereine müssen rotieren

Einen Tag Pause muss es zwischen zwei Bewerbsspielen geben. Diese Regelung des BFV macht es möglich, dass Draßburg, Oberwart und Neusiedl nach dem Regionalliga-Auftakt am Freitag am Sonntag noch einmal antreten müssen. Neusiedl und Draßburg dürften kräftig durchrotieren und vor allem Spielern aus der zweiten Mannschaft eine Chance geben.

Ärger bei Oberwart-Trainer Guger: „Nicht optimal“

Etwas kniffliger ist die Situation für die SV Oberwart. Denn die 1b aus Rotenturm war am Samstag selbst im BFV-Cup im Einsatz. Entsprechend klein ist der Pool an Spielern, die am Sonntag gegen 2. Liga-Süd-Aufsteiger Tobaj zur Auswahl stehen. Oberwart-Trainer Klaus Guger ist verärgert. „Es ist natürlich nicht optimal, wenn man das innerhalb von zwei Tagen spielen muss. Ich glaube nicht, dass die Profis in der Champions League auch nur einen Tag Pause haben. Wir müssen es aber ganz einfach spielen, weil es der Verband uns so vorgibt. Ansonsten werden wir bestraft“, so Guger.

Der Verband hat in Aussicht gestellt, diese Regelung in Hinblick auf die kommenden Saisonen zu überdenken. Heuer gibt es daran aber nichts mehr zu rütteln. So trifft der ASV Draßburg am Sonntag auf die Spielgemeinschaft Oberpetersdorf/ Schwarzenbach aus der 2. Liga Mitte. Neusiedl gastiert bei Breitenbrunn aus der 2. Liga Nord. Außerdem stehen im BFV-Cup am Sonntag noch die Paarungen Pama gegen Winden, Zagersdorf gegen Parndorf und Hannersdorf gegen Pinkafeld auf dem Programm.