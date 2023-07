Parkplätze befeuern Hitze

Eisenstadt verzeichnet jährlich im Durchschnitt 21 Hitzetage, also Tage mit 30 Grad Celsius und mehr. Damit stieg die Anzahl der Hitzetage in den vergangenen 30 Jahren deutlich an. Und es sei noch kein Ende in Sicht, sagen die Experten von GeoSphere Austria, der Bundesanstalt für Geologie und Meteorologie.

Mehr Bäume, weniger Asphalt

Um die Hitze in der Stadt in den Griff zu bekommen, ruft der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zu raschen Anpassungsmaßnahmen im Verkehrsbereich auf. Große, versiegelte Auto-Abstellplätze sowie die parkenden Autos sind nämlich eine zusätzliche Belastung, die die Umgebung aufheizen können. Der Asphalt könne sich auf über 60 Grad erwärmen, sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Bäume auf Parkplätzen, Photovoltaikanlagen, die zusätzlichen Schatten spenden und versickerungsfähige Oberflächen wie Kiesbelag oder Rasengittersteine statt Asphalt heißt die Devise. Diese Maßnahmen sollen in Zukunft zusätzliche Abkühlung verschaffen, so der VCÖ.