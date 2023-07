Regionalliga-Auftakt mit gemischten Gefühlen

Oberwart erwischte gegen den Wiener Sport-Club den schlecht möglichsten Start. Nach nur 37 Sekunden gingen die Gäste aus Wien in Führung. Oberwart-Goalie Marton Horvath wollte nach einem Rückpass den Ball abschlagen, traf dabei aber den heranstürmenden Miroslav Beljan. Von der Brust des Sport-Club-Stürmer sprang der Ball direkt in das leere Tor. „Wir sind denkbar unglücklich in die Partie gestartet. Danach hat die Mannschaft fast eine halbe Stunde gebraucht, um wieder zurückzufinden“, sagte Trainer Klaus Guger.

Oberwart bezahlt Lehrgeld

Die Oberwarter benötigten eine echte Krafanstrengung um mit dem Sport-Club mithalten zu können. Zwingenden Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht. Am Ende entschied die jahrelange Regionalliga-Erfahrung zugunsten Wiener, die in Minute 64 auf 2:0 erhöhten. „Den Unterschied hat zum einen die Physis und zum anderen die technische Überlegenheit des Gegners gemacht“, erkannte Klaus Guger an. Für Patrick Farkas war die Partie ein Vorgeschmack auf das, was die SV Oberwart in dieser Saison erwarten würde: „Jedes Spiel wird auf Messers Schneide stehen und ein beinharter Kampf sein.“

SVO-Urgestein Thomas Herrklotz will die Niederlage aber nicht nur auf die fehlende Oberwarter Regionalliga-Erfahrung schieben: „Ich glaube, dass wir auch einen schlechten Tag erwischt haben. Wir hoffen natürlich nächste Woche, dass wir ganz anders auftreten und dass der Unterschied nicht so groß sein wird wie in dieser Partie.“

Draßburg souverän

Jubelstimmung herrschte beim ASV Draßburg nach dem 2:0 Sieg gegen Marchfeld Donauauen. Das Team von Michael Porics präsentierte sich in Spiellaune. „Wer die Mannschaft spielen gesehen hat, dem ist das Herz aufgegangen. Das ist wirklich traumhaft. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg“, so der Trainer.

Draßburg profitierte zudem von einer Roten Karte für die Gäste wegen Torraub (40. Spielminute). Stephan Schimandl per Elfmeter (76. Minute) und Marko Grubesic (90.+4) sorgten dann für die Tore. Mit dem Sieg und der gezeigten Leistung hofft Draßburg, sich in dieser Saison nicht mit dem Abstiegskampf beschäftigen zu müssen.

„Wenn wir jede Woche so eine Leistung auf den Platz bringen, vor allem kämpferisch, dann bin ich guter Dinge, dass da was Gutes am Ende herauskommen kann“, sagte Stephan Schimandl. Trainer Michael Porics will den Erfolg aber nicht überbewerten: „Wir wollen natürlich fleißig Punkte sammeln. Wir wissen, die Liga ist sehr ausgeglichen, es kann alles jederzeit kippen. Wir haben jetzt die drei Punkte. Nächstes Wochenende wartet aber mit Leobendorf wieder ein schwerer Gegner.“

Neusiedl am See mit Achtungserfolg

Über einen wichtigen Punkt freute man sich in Neusiedl am See. Gegen den zweitplatzierten der abgelaufenen Saison, TWL Elektra, holte der SC Neusiedl ein 1:1. Marcel Toth brachte die Hausherren in Minute 58 gar in Führung. Ein Elfmeter von Patrick Salomon (73.) sorgte für den Ausgleich.

Wie in Draßburg sorgt auch in Neusiedl der Punkt und die gezeigte Leistung für Hoffnung, dem Abstiegskampf heuer fern bleiben zu können. „Es ist halt einfach angenehmer zu arbeiten, wenn man Punkte am Konto hat“, sagte Trainer Stefan Rapp. Und weiter: „Wir wollen so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich sammeln, um schon im Winter ein wenig beruhigter sein zu können.“

